РИАМО - 3 дек. В Подмосковье на конец октября 2018 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий сократилось на 2,1% по сравнению с соответствующей датой 2017 года и составило 205,4 тысячи голов, из них 95,1 тысячи коров, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

При этом поголовье свиней на ту же дату увеличилось на 6,6%, до 346,2 тысячи голов, овец и коз – на 1,9%, до 64,5 тысяч голов, птицы – на 30,8%, до 12,1 миллиона голов.

«На хозяйства населения приходилось 5,9% поголовья крупного рогатого скота, 2,8% свиней, 53,9% овец и коз, 4,6% птицы (год назад, соответственно, 5,7%, 3%, 55,5% и 6%. На крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 4,5% поголовья крупного рогатого скота, 1,3% свиней, 24,4% овец и коз, 0,5% птицы (год назад, соответственно, 4,9% крупного рогатого скота, 1,4% свиней, 25,4% овец и коз и 0,8% птицы)», – говорится в документе.

Поголовье КРС в сельскохозяйственных организациях Подмосковья на конец октября 2018 года по сравнению с прошлым годом снизилось на 1,8%, до 183,9 тысячи голов, из них 83,9 тысячи коров (снижение на 1,6%). Поголовье свиней выросло на 6,9%, до 331,9 тысячи голов, овец и коз – на 15,6%, до 13,98 тысячи голов, птицы – на 33,2%, до 11,44 миллиона голов.

При этом производство мяса (скот и птица в живой массе) в хозяйствах всех категорий по итогам января-октября 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросло на 0,3%, до 252,8 тысячи тонн, молока - на 1,6%, до 538,5 тысяч тонн, яиц – на 1,5%, до 116,4 миллиона штук. Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства мяса составил 6%, молока – 10,8%, яиц – 38,4%.

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-октябре 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 2,1% и составили 5682 килограмма, яйценоскость кур-несушек снизилась на 12,3%, до 186 яиц.

На 1 ноября 2018 года в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 309,5 тысячи тонн кормовых единиц, в том числе 41,1 тысяча тонн концентрированных кормов. На одну условную голову скота приходилось 7,7 центнера кормовых единиц против 11,8 центнера на 1 ноября 2017 года.