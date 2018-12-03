РИАМО – 3 дек. Павильон №34 «Космос» на ВДНХ стал победителем народного голосования конкурса «Московская реставрация», реставраторы которого будут награждены специальным призом проекта «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице подвели итоги конкурса «Московская реставрация». Церемония награждения пройдет 6 декабря в Театре Моссовета. Помимо лауреатов, которых определило профессиональное жюри, на церемонии вручат диплом победителю народного голосования, которое прошло в проекте «Активный гражданин», - говорится в сообщении.

Москвичи выбирали лучший из семи отреставрированных объектов. Среди них: Малый театр, 1824 год; чугунный павильон трамвайной остановки (первая четверть XX века); Старый государев двор; палаты бояр Романовых XVI–XVII веков; доходный дом 1907 года; павильон № 34 «Космос» на ВДНХ; павильон «Земледелие» на ВДНХ; особняк Кекушевой на Остоженке.

«Всего в голосовании приняли участие 180 620 «активных граждан». Победителем стал павильон №34 «Космос» на ВДНХ. По мнению 18,04% участников голосования именно эта работа реставраторов достойна специального приза проекта «Активный гражданин», - уточняется на сайте.

Павильон построили в 1939 году как ангар для экспонирования сельскохозяйственных машин и самолетов, различных станков и металлургического оборудования. В 1967 году экспозиция пополнилась ракетной техникой и искусственными спутниками, а павильон получил наименование «Космос».

Во время реставрации были восстановлены элементы инженерных конструкций здания, барельефы на угловых башнях, лепной декор, скульптурные композиции, витражи, мозаичные мраморные полы, лестницы, отделка стен и порталов дверей из белого мрамора. Интересной деталью стало возвращение утраченной в 1970-е годы звезды-люстры. С 1935 по 1937 год она украшала Троицкую башню Московского Кремля. Затем почти 20 лет освещала 67-метровый купол павильона. В 2017 году воссозданную по точным чертежам уникальную четырехметровую люстру вернули на историческое место.

«На втором месте оказался еще один павильон на ВДНХ — «Земледелие». За него проголосовали 16,86% «активных граждан». Проект реставрации чугунного павильона трамвайной остановки в Красностуденческом проезде стал третьим с 14,23% голосов. За Старый государев двор (Знаменский монастырь) проголосовали 11,1% «активных граждан», - добавляется на сайте.

Кроме того, реставрация Малого театра понравилась 9,63% участников голосования. Еще 8,06% отдали свое предпочтение проекту реставрации особняка Кекушевой на Остоженке. А 1,48% оценили работы, проведенные в доходном доме в Плотникове переулке.

«Затруднились с ответом 10,65% «активных граждан», еще 6,43% посчитали, что лучшие объекты реставрации должны выбирать специалисты. Совсем немного участников голосования (3,52%) посчитали тему реставрации неинтересной», - уточняется в материале.

«Московская реставрация» — профессиональный конкурс проектных и реставрационных организаций. Его задача — определить наиболее выдающиеся работы в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры Москвы. Конкурс проходит ежегодно с 2011 года. Работы оценивает экспертная комиссия, в состав которой входят реставраторы, искусствоведы, историки, представители органов государственной власти, общественных и некоммерческих объединений.