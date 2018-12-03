РИАМО - 3 дек. Объем платных услуг, оказываемых населению Москвы, по итогам января-октября 2018 года составил 1,47 триллиона рублей в сопоставимых ценах, что на 7,4% выше аналогичного показателя 2017 года, следует из документа, опубликованного на сайте Мосгорстата.

При этом в октябре 2018 года объем платных услуг составил 155,8 миллиарда рублей и по сравнению с сентябрем 2018 года увеличился на 1,5%, а по сравнению с октябрем 2017 года отмечен рост на 8,3%.

В январе-октябре 2018 года в структуре объема платных услуг преобладали жилищно-коммунальные (14,4% от общего объема), транспортные (41,1%) и телекоммуникационные услуги (15,3%). При этом объем пяти видов услуг снизился на 0,9-40,3%, 10 видов увеличился на 1,1-52,3%.

Наибольшее снижение объемов отмечается в сфере услуг специализированных коллективных средств размещения (на 40,3%), услуг системы образования (на 4,6%) и бытовых (на 4,3%). Наибольший рост отмечен в сфере жилищных услуг – на 52,3%, гостиничных услуг – на 27,9% и медицинских услуг – на 12,6%.

В январе-октябре 2018 года в структуре бытовых услуг 48,4% приходилось на долю услуг по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 12,2% – парикмахерских услуг и 10,8% – ритуальных услуг. Снижение объемов услуг по техобслуживанию и ремонту в январе-октябре 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составило 1,6%, объем парикмахерских услуг вырос на 5%, объем ритуальных услуг снизился на 0,2%.