РИАМО – 3 дек. В кинотеатрах «Москино» в рамках проекта «Синематика» жители столицы в декабре смогут увидеть четыре ретроспективы – «Битва за Москву», «Лучшее», «Детям» и «Юлий Райзман», эти киноленты сняты на 35-миллиметровую пленку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В кинотеатрах сети «Москино» продолжается проект «Синематека «Москино». В декабре представят четыре ретроспективы — «Синематека. Битва за Москву», «Синематека. Лучшее», «Синематека. Детям» и «Синематека. Юлий Райзман». Зрители увидят фильмы, снятые на 35-миллиметровую пленку», - говорится в сообщении.

В ретроспективе «Синематика. Битва за Москву» подготовлена специальная программа, посвященная 77-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой, познакомит с классикой советского военного кинематографа. Зрители смогут посмотреть одноименную экранизацию романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». Режиссер — Сергей Бондарчук.

В кинотеатре «Салют» 5 декабря в 11:00 можно будет посмотреть киноленту «Зоя» о юной партизанке, казненной немцами в 1941 году. Документальную ленту Ильи Копалина «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» покажут 5 декабря в кинотеатре «Полет». Начало сеанса в 13:00. Киноповесть «У твоего порога» рассказывает об эпизодах обороны Москвы осенью 1941 года покажут в кинотеатре «Молодежный» 5 декабря в 15:00.

«Среди картин программы «Синематека. Лучшее» — бытовая комедия, экзистенциальная драма, романтическая киноповесть о войне и один из лучших фильмов всех времен и народов. Первый киносеанс начнется 8 декабря в 11:00 в кинотеатре «Тула». На широком экране покажут трагикомедию Эльдара Рязанова «Гараж», - добавляется в материале.

Кроме того, 9 декабря в 11:00 в кинотеатре «Сатурн» пройдет показ картины Григория Чухрая «Баллада о солдате». Тем, кто любит произведения Антона Чехова «Безотцовщина», «В усадьбе», «Учитель словесности», советуют отправиться в кинотеатр «Салют». Здесь 10 декабря в 14:00 покажут фильм Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино».

Шедевр Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» можно будет увидеть в кинотеатре «Искра» 11 декабря в 13:00. Также 15 декабря в 12:00 в кинотеатре «Полет» покажут комедию «Опекун». А в кинотеатре «Тула» 15 декабря в 11:00 можно будет посмотреть фильм «Офицеры».

«Отдельная программа в кинотеатре «Тула» будет посвящена детям — для них подготовили подборку сказок и картин об их сверстниках. Ребята увидят ленты Александра Роу, экранизацию романа «Всадник без головы» и фильм «Внимание, черепаха!». Еще в кинотеатре покажут дебютную работу Александра Митты — «Друг мой, Колька!», снятую совместно с Алексеем Салтыковым», - уточняется на сайте.

11 декабря исполняется 115 лет со дня рождения Юлия Райзмана — классика советского кино, шестикратного лауреата Сталинской премии. В «Москино» подготовили ретроспективу его картин, в которую вошли военные фильмы и комедии 1940-х годов, психологические драмы 1970-х и 1980-х с участием Веры Алентовой и Ирины Купченко.

14 декабря в 10:00 в кинотеатре «Салют» покажут лирическую картину «Машенька». Картину «Небо Москвы» о воздушной обороне столицы осенью 1941 года можно будет увидеть в кинотеатре «Искра» 14 декабря в 13:00.

А в кинотеатре «Полет» покажут фильм «Поезд идет на восток». Начало сеанса в 13:30. Увидеть героическую драму «Коммунист» можно будет в кинотеатре «Молодежный» 14 декабря в 15:00. Продолжит киномарафон снятый в 1977 году фильм «Странная женщина», его покажут 14 декабря в 14:30 в кинотеатре «Тула».

Кроме того, в кинотеатре «Спутник» 15 декабря можно будет вспомнить актера Михаила Ульянова. Здесь покажут ленту с его участием «Частная жизнь». Начало сеанса в 10:00. Завершит ретроспективу фильмов Райзмана «Время желаний». Картину можно будет увидеть в кинотеатре «Сатурн» 14 декабря в 15:00.