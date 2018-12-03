РИАМО - 3 дек. Сотрудники подмосковной полиции задержали ранее судимого москвича по подозрению в краже иномарки стоимостью 1,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по горокругу Подольск задержан ранее судимый 36-летний житель Москвы, подозреваемый в совершении кражи транспортного средства.

«Установлено, что злоумышленник, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в ночное время похитил со стоянки, расположенной возле одного из домов на Красногвардейском бульваре, автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого по месту жительства в Москве. При проведении обыска в квартире правонарушителя обнаружена и изъята система подавления сигналов GSM, позволяющая отключить автомобильную сигнализацию.

Похищенную иномарку оперативники обнаружили в одном из гаражных боксов в столичном районе Марьино. Задержанный пояснил, что автомобиль он передал на разборку для продажи по запчастям.

В отношении подозреваемого следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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