РИАМО – 3 дек. На медиаэкранах в вагонах столичного метро начали показывать несколько десятков видеосюжетов об истории Москвы, пассажиры смогут смотреть их до конца 2018 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На экранах в поездах метро начали показывать мини-фильмы, посвященные необычным фактам из прошлого столицы. Каждый ролик длится не более полутора минут. Посмотрев их, можно узнать, как в 1961 году москвичи встречали первого космонавта Юрия Гагарина после триумфального возвращения на Землю, почему станция «Физтех» попала на схемы метро 22 года назад и какой памятник называют «холодильником с бородой», - говорится в сообщении.

Сейчас ролики показывают во всех поездах, где установлены экраны, их уже 8,7 тысячи. Всего транслируется несколько десятков сюжетов. Пассажиры смогут смотреть их до конца года. Эти показы — продолжение масштабного просветительского проекта подземки «Привет, Москва!».

«Мы хотели рассказать все самое интересное о столице — легенды, занимательные факты, необычные истории, которые помогут лучше узнать город. Один из сюжетов цикла исторических показов посвящен первому космонавту Юрию Гагарину. Мало кто знает, как москвичи встречали «космический» кортеж, который проехал по Ленинскому проспекту 14 апреля 1961 года. Это произошло через два дня после того, как Гагарин вернулся на Землю», — сказала куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

Кроме того, другой ролик посвящен истории памятника Карлу Марксу, который находится на Театральной площади. За свою форму (Маркс изображен стоящим на трибуне, так что видна лишь верхняя часть туловища) изваяние получило прозвище «холодильник с бородой». Так его окрестила советская актриса театра и кино Фаина Раневская. Весьма интересен тот факт, что монумент был заложен в 1920 году в присутствии Владимира Ленина, а открыт спустя 40 лет. Это произошло в 1961-м при участии Никиты Хрущева.

«На создание еще одного ролика авторов вдохновила шутка студентов МФТИ. В 1996 году они распространяли легенду о якобы строящейся на серой ветке метро станции «Физтех», следующей после станции «Алтуфьево». Студенты договорились распечатать и распространить поддельные схемы метро с несуществующей станцией возле родного вуза. Шутка была принята на веру сразу несколькими наивными московскими издательствами. Даже вышли путеводители по городу, в которых станция «Физтех» была уже работающей. Примечательно, что студенческая шутка по прошествии лет станет правдой. Такое название планируют дать новой станции в районе Северный», - добавляется в материале.

По словам Бондаренко, над содержательной частью проекта работала команда специалистов — историков, москвоведов и искусствоведов. Автором и куратором первого тематического блока проекта, «Москва историческая», выступил ведущий программы «Сделано в Москве» и лауреат ТЭФИ Владимир Раевский, а тексты подготовила журналистка Александра Запоева. Все ролики также доступны на официальном сайте проекта.

Ранее в метро разместили информационные плакаты проекта «Привет, Москва». Они есть на 150 станциях. Плакаты также посвящены историческим фактам о столице. Например, сколько в городе домов-бубликов, что общего у металлических сводов станции «Маяковская» с дирижаблями. Кроме того, информацию о городских легендах можно найти на рекламных щитах, расположенных в тоннелях эскалаторов семи станций.

В рамках проекта «Привет, Москва!», который рассчитан на 10 месяцев, на постерах в подземке планируют разместить четыре блока информационных сообщений («Москва историческая», «Москва кинематографическая», «Москва музыкальная», «Москва литературная и театральная»). Материалы для них подготовили авторитетные историки, москвоведы и искусствоведы. Плакаты, посвященные истории столицы, можно будет увидеть до конца года. После чего их заменят на новые — о фильмах, снятых в столице.

«Привет, Москва!» не единственный просветительский проект метрополитена. На станции метро «Рассказовка» есть виртуальная библиотека с QR-кодами, откуда можно скачать произведения классиков русской и мировой литературы: Александра Пушкина, Льва Толстого, Марины Цветаевой, Марка Твена, Джека Лондона, Жорж Санд и других. Для скачивания книги пользователю нужно просканировать QR-код с помощью камеры смартфона или специального приложения для чтения таких кодов. Онлайн-библиотека с QR-кодами также появилась на станциях «Чеховская», «Достоевская» и «Библиотека имени Ленина».