РИАМО - 3 дек. Школе №1 подмосковного Зарайска присвоили имя дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Присвоить имя дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №1», расположенному в городе Зарайске Московской области», — говорится в документе.

Виктор Леонов – советский моряк, дважды Герой Советского Союза, командир отдельных разведывательных отрядов Северного и Тихоокеанского флотов.

Во время Великой Отечественной войны, в октябре 1944 года разведчики под командованием Леонова высадились на занятый противником берег и двое суток пробирались к назначенному пункту по бездорожью. 12 октября они атаковали вражескую 88-миллиметровую батарею на мысе Крестовом. Совместно с другим отрядом они отразили атаки противника и захватили в плен около 60 гитлеровцев. Этот бой обеспечил успех в Линахамари, взятие порта и города. За это Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Отряд Леонова также после разгрома фашистской Германии участвовал в военных действиях на Дальнем Востоке. Леонов был награжден «Золотой Звездой» за взятие в плен в корейском порту Вонсан порядка 3,5 тысяч японских солдат и офицеров. А в порту Гэндзан (ныне Вонсан) разведчики его отряда разоружили и взяли в плен около 2 тысяч солдат и двухсот офицеров, захватили три артиллерийские батареи, пять самолетов, склады боеприпасов.