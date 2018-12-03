РИАМО – 3 дек. Жители и гости столицы в 15 московских парках смогут научиться кататься на коньках, в восьми из которых занятия по фигурному катанию будут проходить бесплатно, в том числе, в парке Горького, в парке 50-летия Октября и парке «Фили», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В московских парках департамента культуры начали работать школы фигурного катания. Посетить занятия под руководством профессиональных тренеров пока можно в девяти парках, среди которых Гончаровский, «Дубки» и парк Горького, где уроки проводятся бесплатно. До конца декабря школы фигурного катания появятся еще в шести парках столицы. Бесплатными занятия будут в парке 50-летия Октября, парке «Фили», Бабушкинском и парке Северного речного вокзала», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что искусству танцев на льду будут обучать как новичков, так и тех, кто уже уверенно стоит на коньках. Начинающим фигуристам расскажут о различных типах коньков, научат, как правильно держать осанку, а также первым движениям на льду. Затем покажут, как делать повороты и тормозить. Более опытных учеников научать выполнять некоторые сложные элементы, которые профессиональные фигуристы включают в свои выступления. Например, «пистолетик», простые прыжки и «фонарик».

Кроме того, некоторые упражнения участники мастер-классов будут выполнять в парах. Занятия планируют проводить до конца зимнего сезона. Школы будут работать в 15 парках, при этом в восьми из них они будут бесплатными. Тренировки будут длиться от 30 минут до полутора часов.

В тех школах, где предусмотрена плата, стоимость мастер-классов на льду составит от 200 до 1,5 тысяч рублей за групповые занятия и от 1 тысячи до 2,2 тысячи рублей — за индивидуальные. Можно будет приходить со своими коньками. Для тех, у кого их нет, работают точки проката.

«Занятия в школах фигурного катания будут вести опытные тренеры, в том числе кандидаты в мастера спорта, хореографы — постановщики танцевальных шоу на льду. Занятия проводятся на катках как с искусственным, так и с натуральным льдом», — сказал сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка».

Информацию о графике занятий и способах записи на групповые и индивидуальные уроки можно получить на сайтах парков или позвонив по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Школы фигурного катания в парках Москвы уже открыты: в парке Горького, в Измайловском парке, в Перовском и Гончаровском парках, в усадьбе Воронцово, в саду имени Баумана, в саду «Эрмитаж», в парках «Сокольники» и «Дубки».

Откроются до конца декабря школы: в парке 50-летия Октября, в парке «Фили», в Бабушкинском и Лианозовском парках, в парке Северного речного вокзала, в парке «Красная Пресня».

В парках, подведомственных департаменту культуры столицы, оборудован 41 каток (19 — с естественным льдом и 22 — с искусственным), а также один крытый, работающий круглый год. Среди них есть и новые: в этом году они появились в ландшафтном парке «Митино» и в сквере в Олонецком проезде. Работает и один из любимых катков горожан — в Парке Горького. В этот раз его оформили в индустриальном стиле и назвали «Фабрика счастливых людей». Ледовое поле разделили на три зоны. Основная открыта для всех, еще две — для любителей хоккея и детей.

Всего в столице 1431 каток с искусственным и натуральным льдом, их общая площадь — 1173,9 тысячи квадратных метров. Среди них есть как крытые, так и открытые площадки. Если катки с искусственным покрытием уже принимают посетителей, то выйти на настоящий лед можно будет только после того, как в столицу придут устойчивые морозы.

На многих катках можно взять экипировку напрокат, переодеться в теплой раздевалке, воспользоваться камерой хранения и перекусить. Кроме того, площадки освещены, на них есть пункты охраны и медкабинеты.