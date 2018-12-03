РИАМО - 3 дек. В понедельник в Москве и Подмосковье будет малооблачная погода без существенных осадков, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%.
Синоптики отмечают, что основным неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье людей в этот день, окажется возмущенный геомагнитный фон.
«Ухудшится самочувствие у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и психоэмоциональными расстройствами. У них возможны головные и сердечные боли, усиления приступов мигрени. Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, снижение физических нагрузок, а в домашних условиях, ванны с травяными и солевыми добавками», - заключается в материале.
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