РИАМО - 3 дек. В понедельник в Москве и Подмосковье будет малооблачная погода без существенных осадков, температура воздуха опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в столице и области улучшится. Снежные атмосферные фронты уйдут на северо-восток, небо расчистится от облаков и существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве минус 5 - минус 3, по области минус 8 - минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%.

Синоптики отмечают, что основным неблагоприятным фактором, влияющим на здоровье людей в этот день, окажется возмущенный геомагнитный фон.

«Ухудшится самочувствие у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и психоэмоциональными расстройствами. У них возможны головные и сердечные боли, усиления приступов мигрени. Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, снижение физических нагрузок, а в домашних условиях, ванны с травяными и солевыми добавками», - заключается в материале.