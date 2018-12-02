РИАМО - 2 дек. В Рузском городском округе совет депутатов утвердил границы территориального общественного управления, к инициативе подключили свыше 500 жителей старше 16 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Территориальное общественное самоуправление создано в Рузском городском округе. Ранее была сформирована инициативная группа граждан, встречу с ними провел заместитель главы местной администрации Олег Лобанов.

«Очень важно, чтобы жители принимали непосредственное участие в осуществлении собственных инициатив на отдельно взятых территориях. В Рузском городском округе была сформирована дорожная карта по созданию ТОСов, я встречался с инициативными жителями. Могу сказать, что «глаза горят», граждане хотят принимать непосредственное участие в решении местных вопросов. Хочу поблагодарить депутатов за принятие решения о создании первой в округе подобной территории», – сказал Лобанов.

Границы ТОС, утвержденные Советом депутатов Рузского городского округа, проходят на улицах Социалистическая (дома №№57,59,61,64,68,70,72), Почтовая (дома №№1,3,14,16), Колесникова (дом 4 корпусы 1,5), Новая (дома №№1,4). Всего по городскому округу 15 МКД.

В состав входят более 500 жителей старше 16 лет.