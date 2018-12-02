РИАМО - 2 дек. В Подмосковье проходит кампания «Культура на дорогах», в рамках акции в Одинцове всем, кто только что получил водительские права, вручили тематические листовки и сладкие подарки, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В рамках проведения широкомасштабной социальной кампании «Культура на дорогах» подмосковные автоинспекторы провели тематическую акцию в регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции в Одинцове.

«Инспекторы напомнили посетителям о дорожной безопасности. Особое внимание было уделено начинающим водителям, которые успешно сдали все необходимые экзамены и пришли в ГИБДД получить свое водительское удостоверение. Сотрудники Госавтоинспекции поздравили их с данным событием и напутствовали быть предельно аккуратными, внимательными, взаимовежливыми на дорогах и неукоснительно соблюдать дорожные правила», - отмечается в сообщении.

Все участники мероприятия получили от автоинспекторов тематические листовки и сладкие подарки с тематикой акции.