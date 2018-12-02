РИАМО – 2 дек. Футболисты «Спартака» одержали победу над «Локомотивом» в московском дерби, которое состоялось в рамках матча 16-го тура чемпионата России, передает в воскресенье Газета.ru.

Встреча закончилась со счетом 2:1.

«Спартак» побеждает «Локомотив» и сравнивается с ним по очкам (25), обходя по дополнительным показателям. Теперь красно-белые — на третьем месте в Премьер-лиге, а «железнодорожники» — на четвертом», - говорится в сообщении.

За «красно-белых» в этой встрече отличились Денис Глушаков (5) и Луис Адриано (37), а за «Локомотив» — Джефферсон Фарфан.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет 8 декабря с махачкалинским «Анжи», «Локомотив» в этот же день примет «Оренбург».

Ранее сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Спартак - Локомотив. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.