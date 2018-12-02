РИАМО – 2 дек. Свыше 1 тысячи российских и 500 иностранных добровольцев оказали помощь в работе социальных учреждения Московского региона в первый день Международного форума волонтеров, передает ТАСС.

«Международный форум добровольцев стартовал с полезной программы. В рамках так называемого Дня добрых дел 2 декабря более 1 тысяч российских и 500 иностранных добровольцев побывали на 40 площадках в Москве и Московской области: они не только познакомились с особенностями социального, экологического и медицинского добровольчества, но и помогли крупным благотворительным фондам, некоммерческим организациям и социальным учреждениям», - говорится в сообщении.

Добровольцы посетили больницы и хосписы, подшефные волонтерам-медикам, благотворительным фондам «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Старость в радость», «Соратники» и «Вера». Участники форума устроили творческие мастер-классы и представления для пациентов и подопечных учреждений, а также помогли украсить помещения к Новому году.

Международный форум добровольцев проходит в Москве 2-5 декабря. Он приурочен к международному и национальному дню волонтера, отмечаемому 5 декабря.