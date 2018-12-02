РИАМО – 2 дек. Льготные категории граждан из подмосковных Химок могут подать заявки на получение бесплатных абонементов на домашние матчи баскетбольной команды «Химки», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Баскетбольный клуб «Химки» является постоянным участником социальных программ по поддержке льготных категорий граждан. Благодаря этому жители могут посещать матчи известной команды бесплатно. Заявки рассматривает руководство. Таким образом баскетбольный клуб и администрация муниципалитета популяризирует спорт среди населения», – отмечается в материале.

Руководство клуба совместно с администрацией муниципалитета разработало и реализует программу помощи малоимущим и многодетным семьям и тем, кто нуждается в поддержке. А также поддерживает преданных болельщиков команды – известных спортсменов.

По словам генерального директора БК «Химки» Павла Астахова, большое внимание клуб уделяет своим преданным болельщикам, спортсменам, многодетным и малообеспеченным семьям. В этот раз абонемент на игры нового сезона вручили олимпийскому чемпиону Артуру Ахматхузину. Теперь он может бесплатно посетить игры не только в «Арене Химки», но и «Арене Мытищи».

«Я, как химчанин, являюсь болельщиком нашего баскетбольного клуба. Хочу поблагодарить руководство клуба за то, что они услышали мою просьбу и подарили мне абонемент. В этом сезоне планирую посетить все игры «Химок», – отметил Ахматхузин.

Баскетболисты принимают активное участие в социальных акциях клуба. Они проводят регулярные встречи и мастер-классы для школьников, организуют бесплатные занятия по баскетболу для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, клуб является одним из самых активных участников социальной программы One Team. Желто-синие работают сразу с двумя группами детей: в Мытищинском детском доме «Школа музыкального воспитания» и Химкинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.