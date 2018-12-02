РИАМО - 2 дек. Депутаты совета депутатов подмосковной Дубны на заседании обсудили ряд актуальных вопросов, главным из них стал проект бюджета города, который планируют принять в середине декабря, говорится в сообщении пресс-службы совета.

В начале заседания глава городского округа Максим Данилов поздравил всех с открытием 29 ноября движения по новому мосту через Волгу и поблагодарил депутатов за активное содействие в реализации проекта.

«Депутаты приняли за основу проект решения «О бюджете города Дубны на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с намерением в ближайшие две недели обсудить все поступившие предложения и принять главный финансовый документ в середине декабря. Получили одобрение и многочисленные корректировки в бюджет 2018 года по доходной и расходной части, но с пожеланием к исполнительной власти вносить поправки своевременно, не накапливая их в таком количестве на конец года», - отмечается в сообщении.

Также депутаты утвердили два положения: об организации и проведении публичных и общественных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, определили перечень мест для проведения ярмарок с учетом мнения жителей.

Также совет депутатов обсудил предложение главы города о повышении предельного индекса при оплате коммунальных услуг ввиду того, что действующие нормативы не покрывают фактических затрат трех ресурсоснабжающих организаций Дубны. «Энергия-Тензор», ОГЭ ОИЯИ и ПТО ГХ предоставили экономические расчеты, из которых следует, что предприятия терпят значительные убытки и могут оказаться на грани банкротства.

«Чтобы не ставить под удар систему жизнеобеспечения города, большинством голосов депутаты поддержали инициативу главы городского округа и ресурсоснабжающих организаций. Обращение совета будет направлено губернатору региона, а сотрудникам администрации рекомендовано провести в ближайшее время брифинг и дать разъяснения о необходимости увеличения предельного (максимального) индекса в этом секторе ЖКХ», - добавляется в сообщении.

Совет назначил Михаила Подлесного на пост председателя недавно созданной постоянной депутатской комиссии по контролю за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Также депутаты заслушали главного врача Дубненской городской больницы Алексея Осипова, который рассказал о визите в город министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева. Министр включил Дубну в пилотный проект «Добрая поликлиника» для улучшения условий труда врачей и медперсонала и повышения качества обслуживания жителей.

«Обсуждались развитие сосудистого центра и хирургической службы. Речь, в частности, шла о так называемой хирургии короткого пребывания, поскольку возможности современной медицины позволяют выполнять многие операции всего за один день, без госпитализации пациента. Договорились, что мы подготовим свои предложения по этим направлениям, а затем согласуем с региональным Минздравом конкретные шаги по их реализации», – сказал Осипов.