РИАМО - 2 дек. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова напомнила о культуре безопасности детей и профилактике детского травматизма в ходе областного родительского собрания в Химках, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие прошло в местной школе №25, в нем приняли участие 250 человек. Инициатором встречи выступила Мишонова.

«Каждый год существует статистика несчастных случаев, которые происходят с нашими детьми. Анализируя эти данные, мы делаем вывод о том, что дети, как правило, страдают из-за невнимательности и незнания правил безопасности родителей. Поэтому мы хотим привлечь внимание общества к данной теме», – отметила детский омбудсмен.

Родителям рассказали основные правила оказания первой помощи детям в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в фойе учреждения работала школа первой помощи, где прошли практические занятия по технике проведения сердечно-легочной реанимации.

Детский омбудсмен привела статистику несчастных случаев, произошедших в Подмосковье за последний год: погибли 186 детей и 623 были травмированы.

Такие собрания пройдут во всех муниципалитетах Московской области.