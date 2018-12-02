РИАМО - 2 дек. Участники форума «Управдом», который прошел в Долгопрудном, затронули тему придомового благоустройства, на заседании также выступил заместитель руководителя Госжилинспекции Подмосковья Константин Кушнарев, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Он принял участие в муниципальном форуме «Управдом» в Долгопрудном, собравшем председателей советов многоквартирных домов и активных жителей городского округа.

«В ходе форума в режиме дискуссии обсуждались вопросы комплексного благоустройства придомовой территории. Заместитель руководителя Госжилинспекции проконсультировал жителей и ответил на вопросы, касающиеся конкретных многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Кушнарев поделился, что мероприятие несло в себе и просветительскую функцию.

«Жилищное законодательство включает в себя множество нормативно-правовых актов, они часто меняются на федеральном, региональном и ведомственном уровнях. Госжилинспекция старается оперативно сообщать председателям советов домов об этих изменениях», – дополнил он.

В работе муниципального форума «Управдом» также приняли участие глава города Долгопрудный Олег Троицкий и представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.