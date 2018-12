View this post on Instagram

Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там всё чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, Да ещё с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется.