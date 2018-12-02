РИАМО – 2 дек. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах ответил продюсеру Иосифу Пригожину, который назвал фанатов группы «лохами» за то, что они «скандируют слово из трех букв», передает Газета.ru.

Ранее Пригожин обозвал фанатов «Ленинграда» за скандирование слова из трех букв.

«Чтобы не прослыть последним лохом/По себе людей я впредь не меряю/Раз на русском языке петь плохо/Буду слушать я теперь Валерию», — говорится в тексте стихотворения Шнурова, опубликованного в Instagram.

В стихотворении, в котором отсутствуют нецензурные слова, певец также в шутку извинился за то, что «пел как слышится» и пообещал забрать все свои слова обратно.