РИАМО – 2 дек. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах ответил продюсеру Иосифу Пригожину, который назвал фанатов группы «лохами» за то, что они «скандируют слово из трех букв», передает Газета.ru.
Ранее Пригожин обозвал фанатов «Ленинграда» за скандирование слова из трех букв.
«Чтобы не прослыть последним лохом/По себе людей я впредь не меряю/Раз на русском языке петь плохо/Буду слушать я теперь Валерию», — говорится в тексте стихотворения Шнурова, опубликованного в Instagram.
В стихотворении, в котором отсутствуют нецензурные слова, певец также в шутку извинился за то, что «пел как слышится» и пообещал забрать все свои слова обратно.
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Чтобы не прослыть последним лòхом, По себе людей я впредь не меряю. Раз на русском языке петь плохо, Буду слушать я теперь Валерию. Там всё чистенько, ну прям, как в каземате, И во славу несомненно божию. У меня ж, как в жизни - мат на мате, Да ещё с моей пропИтой рожею. Пусть настигнет кара многократная. Каюсь, был не прав, что пел как слышится. Забираю все слова обратно я. Пусть камыш здесь больше не колышется.
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