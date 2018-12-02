РИАМО - 2 дек. На сайте магазина электроники «М. Видео» за несколько дней до официальной презентации «Яндекс.Телефона» разместили его характеристики, передает Федеральное агентство новостей.

«Официальная презентация первого смартфона от «Яндекс» назначена на 5 декабря. Однако на сайте «М. Видео» уже появилась информация о новом гаджете. Согласно опубликованным данным, смартфон оснастили IPS-дисплеем с диагональю 5,65 дюймов. При соотношении сторон 18:9 «Яндекс.Телефон» имеет разрешение Full HD+», - говорится в сообщении.

Сканер отпечатков и двойная камера на 16+5 мегапикселей установлены на задней поверхности смартфона. «Яндекс.Телефон» будет работать на процессоре Snapdragon 630 с 4 ГБ, флеш-память составит 4 ГБ. В смартфон поместили разъем для двух SIM-карт, один из разъемов можно использовать для microSD до 128 ГБ.

«Яндекс.Телефон» внешне напоминает смартфон Pixel от Google. Цена смартфона составит 17990 рублей, хотя ранее сообщалось, что «Яндекс.Телефон» будет стоить 19990 рублей.