РИАМО - 2 дек. В учебно-методическом центре на базе Московского машиностроительного бюро «Искра» в Химках представлена коллекция российской техники, студенты технических специальностей увидят ракеты и двигатели, созданные за последние 70 лет, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Химках появился учебно-методический центр на базе машиностроительного бюро «Искра» имени И.И. Картукова. На базе учреждения обеспечена возможность проведения учебных занятий, а студенты технических специальностей смогут проследить всю историю развития российской техники. В выставочном зале – ракеты, двигатели, детали для космических кораблей – вся продукция предприятия за последние 70 лет», – отмечается в сообщении.

По словам заместителя директора по научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе Валерия Ключникова, выпущенная продукция предназначена для вооруженных сил страны.

«В основном, это были двигатели твердого топлива. Основной продукцией являются системы аварийного спасения космонавтов», – пояснил он.

Двигательная установка системы аварийного спасения для космического корабля «Союз» необходима для эвакуации космонавтов в начале полета. Последний раз именно эта система вывела капсулу, которая спасла американского и российского космонавта в октябре этого года. Увидеть ее и другие экспонаты могут и студенты технических специальностей.

«Приняла участие в торжественном открытии учебно-методического центра МКБ «Искра» имени И. И. Картукова. Здесь будут проводиться экскурсии с использованием новейших интерактивных технологий. Такое фундаментальное и многофункциональное учреждение очень нужно округу», – заявила замглавы администрации Химок Елена Дегтева.

В новом учебно-методическом центре будет обеспечена возможность проведения лекций, семинаров, практических и лабораторных работ, конструкторских, производственных и технологических практик, стажировок, курсов повышения квалификации.

«На базе УМЦ будут проводиться научно-технические и исторические конференции, семинары, приемы делегаций научных, производственных и испытательных организаций для налаживания сотрудничества и обмена опытом», – заключается в сообщении.