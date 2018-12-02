РИАМО – 2 дек. В одном из столичных пивных ресторанов произошел конфликт, участником которого стал известный российский шаман Дардо Кусто, передает РЕН ТВ.

«Кусто со спутницей находились в одном из пивных ресторанов в столице. По неустановленным причинам между шаманом и мужчиной, сидящим за соседним столиком, произошел конфликт. В результате оппонент метнул в Кусто столовый нож. Прибор попал в губу шамана», - говорится в сообщении.

От госпитализации Кусто отказался. Позже он написал заявление об инциденте в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.