РИАМО - 2 дек. Жители Химок 8 декабря смогут получить консультации от зоолога, также в рамках мастер-класса горожане узнают, как правильно стричь питомцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Восьмого декабря в Химках состоится встреча с зоологом. В рамках мероприятия пройдет также бесплатный мастер-класс по стрижке животных.

«На мероприятии жителей обучат основам дрессировки и правильному общению взрослых и детей с четвероногими питомцами. Они узнают о различных методах обучения собак, а также научатся правильно взаимодействовать с питомцем», – отмечается в сообщении.

Кроме того, состоится бесплатный мастер-класс по профессиональному грумингу (стрижка и гигиена) домашних животных.

Встреча начнется в 12:00 по адресу: Юбилейный проспект, дом 6 (вход со двора) в зооцентре «Любимец».