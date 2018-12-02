РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В микрорайоне Львовский Подольска заделали трещину на стене одного из домов по улице Орджоникидзе по просьбе жителя, сообщается на портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неисправность конструкций внутренних стен в микрорайоне Львовский, на улице Орджоникидзе, в доме №2, корпус №2. Он отметил, что на стенах при входе в подъезд №1 образовались трещины. Их необходимо устранить.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу трещины на стене дома №2, корпус №2 по улице Орджоникидзе и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены, в частности , трещина была ликвидирована»,- сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток.