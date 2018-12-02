РИАМО - 2 дек. В Одинцове провели турнир по мини-футболу среди воспитанников коррекционных школ, организатором мероприятия стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Одинец», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В волейбольном центре при поддержке администрации муниципалитета прошел открытый турнир по мини-футболу среди учащихся коррекционных школ. Организатором соревнований, ставших традиционными, выступил физкультурно-оздоровительный клуб для спортсменов-инвалидов «Одинец»», – сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Он добавил, что открытые состязания по мини-футболу проводятся уже в третий раз.

«В этом году в соревнованиях приняли участие юные футболисты из Одинцовской школы «Надежда» и воспитанники Старогородсковских школы-интерната имени Фурагиной и школы «Гармония». Каждая команда провела по 2 матча, все участники – победители и призеры – были награждены кубками и медалями, также юным спортсменам вручили сладкие подарки», – уточнил Иванов.

В текущем году формат турнира был скорректирован, и ребята смогли выступить в двух возрастных категориях – 10-14 и 15-17 лет, благодаря чему возросло количество участников соревнований.

Кроме того, уже в декабре клуб «Одинец» при поддержке местной администрации проведет фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья «Равенство, мужество, победа». Помимо футбола также запланированы соревнования штангистов, гиревой спорт, пауэрлифтинг, баскетбол и теннис.