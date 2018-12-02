РИАМО - 2 дек. Следователи Подмосковья возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела трех человек: мужчины, женщины и ребенка – после пожара в здании кафе в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

Утром в воскресенье в здании кафе, расположенного вблизи деревни Новосельцево Мытищ, произошло возгорание.

«По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что причиной пожара является замыкание электропроводки.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия, а также установлению личности погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.