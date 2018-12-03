РИАМО - 3 дек. С понедельника начнутся голосования дольщиков ГК Urban Group по вопросу создания жилищно-строительных кооперативов, голосования проведут для дольщиков трех застройщиков и по тем объектам, по которым не было отчислений в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы конкурсного управляющего Urban Group Светланы Аглинишкене.

«С 3 по 7 декабря конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене проведет собрания участников ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город», АО «Континент проект» по домам, не попадающим под защиту 218-ФЗ. Точный список объектов и порядок голосования прописан в официальных уведомлениях, размещенных на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве в карточке каждого из застройщиков-банкротов», – отмечается в сообщении.

По действующему законодательству, на повестку собрания по объектам без отчислений в Фонд защиты дольщиков будет вынесен единственный вопрос: о создании участниками строительства жилищно-строительного кооператива. В случае положительного решения дольщики будут достраивать и содержать объект на свои деньги. При отрицательных итогах голосования или отсутствии кворума конкурсный управляющий сможет привлечь нового застройщика для завершения строительства.

В собраниях примут участие те дольщики, чьи требования включены в реестр требований о передаче жилых помещений на дату проведения мероприятия. Для кворума потребуется участие не менее трети участников строительства, обладающих более 50% голосов. Решение будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее трех четвертей участвующих.

Сами голосования пройдут в заочной форме, по каждому застройщику в отдельности, с 3 по 7 декабря с 10:00 до 20:00. Участники строительства ООО «Хайгейт» будут голосовать в офисе продаж «Опалиха», ООО «Ваш город» – в офисе продаж ЖК «Видный город», АО «Континент Проект» – в офисе продаж ЖК «Солнечная система».

Для участия в собраниях дольщикам будет необходимо подойти в соответствующий офис продаж Urban Group с паспортом, ДДУ и уведомлением о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, взять именной бюллетень, отметить в нем свое решение и сдать его представителям конкурсного управляющего.

В случае, если у дольщиков не будет возможности присутствовать на собрании лично, они смогут делегировать свое право третьему лицу на основании нотариально оформленной доверенности, в которой должны быть предусмотрены полномочия представлять интересы участника строительства в рамках дела о банкротстве.

В июле 2018 года Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» Светлана Аглинишкене.

Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством Российской Федерации.