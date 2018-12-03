РИАМО - 3 дек. На Тверской площади в центре Москвы откроется Дальневосточная ярмарка с понедельника, гости смогут попробовать свежие морепродукты, мясо, мед, а также познакомиться с культурой макрорегиона, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Свежие морепродукты и экзотические дальневосточные деликатесы предложат москвичам и гостям столицы на Дальневосточной ярмарке в центре Москвы. На неделю – с 3 по 9 декабря – павильоны Дальневосточной ярмарки откроются на Тверской площади, уже ставшей традиционной площадкой проведения этого мероприятия. Время работы – ежедневно с 11:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Так, на ярмарке свою продукцию представят все 11 субъектов Дальневосточного федерального округа, включая Бурятию и Забайкальский край.

Гости смогут приобрести продукцию, которую нигде больше в Москве не найти. В основном всего здесь будут региональные деликатесы: настоящая дальневосточная рыба, икра, мясо, мед и другие уникальные продукты.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с культурой и традициями народов, населяющих Дальний Восток. Здесь разместится фотовыставка, посвященная природе, культуре и традициям Дальнего Востока, а в декоре каждого павильона ярмарки будут использованы аутентичные элементы каждого субъекта.

Также на мероприятии пройдут дегустации блюд – посетители смогут попробовать блюда по уникальным дальневосточным рецептам в павильонах «Кухня» и «Ресторан».

Еще один павильон будет посвящен туризму и заповедникам Дальнего Востока. В «Книжной лавке» гости смогут приобрести путеводители, художественную и научно-популярную литературу о регионе.

На сцене запланирован концерт региональных творческих коллективов, гостей также ждут многочисленные мастер-классы, тематические игры и конкурсы.

Помимо этого, гости ярмарки смогут узнать подробнее об условиях участия в федеральной программе «Дальневосточный гектар» и даже обзавестись заветными «сотками» на Дальнем Востоке.

Дни Дальнего Востока в Москве пройдут в столице во второй раз. В этом году с 9 ноября по кольцевой линии Московского метрополитена курсирует «Дальневосточный экспресс», благодаря которому пассажиры знакомятся с культурой и природой макрорегиона.