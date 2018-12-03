РИАМО - 3 дек. График движения аэроэкспрессов, курсирующих между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково», изменится с понедельника по 8 декабря, в частности, ночной поезд с 4 на 5 декабря будет отправляться позже графика, говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«В ночь с 4 на 5 декабря изменится время отправления поезда с Киевского вокзала. В указанные даты аэроэкспресс отправлением в 00:00 проследует в 00:29. Отклонение от графика составит плюс 29 минут. Фактическое время прибытия – 01:05; отклонение от графика – плюс 30 минут», – говорится в сообщении.

Кроме того, с 3 по 8 декабря поезда отправлением в 15:30 с Киевского вокзала будут следовать в 15:27, при этом время прибытия в аэропорт будет соответствовать графику – 16:04.

Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

Пассажиров просят ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы «Аэроэкспресс».