РИАМО – 2 дек. Представители структурных подразделений администрации Химок проведут обходы дворов и подъездов городского округа и проверят качество реализации региональных программ, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Главная цель мероприятий – общение с жителями, своевременное выявление и устранение недостатков.

«Мы должны знать, какие проблемы волнуют химчан. Для этого организуем серию обходов территорий округа. Будем смотреть дворы и дома. По итогам встречи составим протокол, где отразим основные моменты, и будем держать на контроле решение вопросов», – сказал заместитель главы администрации горокруга Виталий Турчанинов.

Первая проверка прошла по улице Чапаева, а также вблизи дома №1 по улице Ватутина. Жители оценили такой подход властей к решению вопросов.

«Безусловно, есть вопросы, которые мы хотели бы обсудить с администрацией. Сфера ЖКХ всегда волнует жителей. По итогам встречи составляют протокол, и все наши просьбы берут на контроль, а это важно», – отметил житель муниципалитета.

В рейдах также принимают участие представители территориальных управлений микрорайонов. По итогу обхода территории будет сформирован протокол, в котором зафиксируют все проблемные моменты, а также сроки устранения недостатков. Такие проверки пройдут во всех микрорайонах муниципалитета.