РИАМО – 3 дек. В подмосковных Химках в понедельник сборная России по баскетболу проведет матч отборочного цикла Кубка мира-2019 против команды Чехии, игра состоится в баскетбольном центре, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Прошлый домашний матч российская команда также провела в Химках. В той встрече россияне обыграли болгар со счетом 77:73.

«Тренировки российской команды в преддверии продолжения отборочного цикла будут также проходить в баскетбольном центре «Химки» и УТЦ «Новогорск». Перед матчем с чехами сборная России 30 ноября на выезде сыграет с командой Финляндии. Состав россиян при подготовке ко встрече с финнами будет насчитывать 13 баскетболистов», – отмечается в материале.

После восьми матчей сборная России расположилась на третьем месте в своей группе. В финальную часть Кубка мира смогут пробиться три лучшие команды группы из шести.

«В Химках в очередной раз пройдет матч сборной России по баскетболу. Местная арена уже не раз приносила удачу нашим баскетболистам и вполне снова может помочь национальной команде. Вдвойне приятно, что после долгого перерыва в состав сборной вернулся Андрей Воронцевич. Он до этого не выходил на площадку в квалификации Кубка мира – 2019. Андрей в последний раз надевал майку сборной России более года назад – на Евробаскете-2017», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его оценке, российская команда может пробиться на престижный турнир. По словам Терюшкова, у нее большие шансы на победу в матчах против Финляндии и Чехии.

Игра пройдет в баскетбольном центре «Химки», который вмещает 3,5 тысячи человек.