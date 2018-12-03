РИАМО - 3 дек. В понедельник в Московской областной думе состоится подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей», который стартовал в мае на территории страны, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Организаторами конкурса выступили координаторы и общественные советы партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в субъектах России, Союз краеведов страны при поддержке Российского исторического общества. В Подмосковье руководители Московской областной общественной организации «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» приняли участие в отборе работ на следующий этап конкурса.

«На конкурс было представлено более 60 презентаций краеведческих музеев, созданных и работающих на базе школ. Члены оргкомитета отобрали 12 лучших заявок, из которых выявили трех призеров. Основным критерием, принимаемым во внимание экспертами при изучении презентаций, было сочетание в экспозиции школьного музея истории школы и истории своего края», - говорится в сообщении.

По условиям конкурса лучшие музеи будут представлять регион на федеральном уровне, поэтому оценка музеев проводилась максимально строго и объективно, отмечается в материале.

«Работа проведена большая, и я думаю, что картина объективная. Мы приняли решение экспозиции трех призеров посмотреть лично, оценить реальное состояние еще раз, подготовить презентации и, соответственно, выдвинуть эти музеи на федеральный уровень», – сказал координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.

Финалистами, чьи музеи будут представлять Московскую область на федеральном этапе стали Музей Историко-краеведческий музей МАОУ Домодедовской СОШ №7; Мемориальный музей Г.С. Титова МОУ лицей №1 имени Титова, Краснознаменск; Музей боевой славы «Чкаловцы» МАОУ лицея №14 имени Гагарина, город Щелково (поселок Чкаловский).