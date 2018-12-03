РИАМО - 3 дек. Маршруты автобусов №№ 1147 «Метро «Тропарево» — «Сколково (Таможенный пост)» и 1147с «Таможенный пост (Сколково)» — «Улица Федосьино» изменятся с понедельника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вместо Таможенного поста после КПП-3 автобусы поедут по Большому бульвару к новой остановке «Сколтех». Также на маршрутах появятся дополнительные остановки. В обоих направлениях будут работать остановочные пункты «Сад технопарка» и «Амальтея». По направлению к Сколковскому институту науки и технологий (Сколтеху) — «Технопарк» и «Матрекс», - говорится в сообщении.

Кроме того, остановкой «Диагностический центр» можно будет воспользоваться только при поездках от Сколтеха.

На остановках «Таможенный пост», «ОЦ «Технопарк», «КПП-3» (по направлению к станции метро «Тропарево») автобусы №№ 1147 и 1147с останавливаться не будут.