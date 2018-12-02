РИАМО - 2 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в городском округе Коломна, в результате инцидента пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Накануне рано утром в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Коломна, деревня Мастиха, улица Центральная, дом 20.

«Есть пострадавшие. 13:23 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: 4 единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.