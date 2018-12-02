РИАМО - 2 дек. Ссора мужчины и женщины в деревне Заболотье Раменского района Подмосковья закончилась поножовщиной, пострадавшую с раной живота госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«30 ноября в 20:15 на улице СПТУ-93 в деревне Заболотье Раменского района бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости в МУЗ МО «Раменская ЦРБ» доставлена и госпитализирована женщина 1972 года рождения», - сказал собеседник агнетства.

Он отметил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1965 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», уточнил представитель пресс-службы.