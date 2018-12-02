РИАМО - 2 дек. В Турции прошел матч 10-го тура мужской гандбольной Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «Чеховскими медведями», подмосковный клуб выиграл у турок со счетом 30:27, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Эта победа стала для команды тренера Владимира Максимова четвертой в десяти матчах. По итогам группового раунда «Чеховские медведи» заняли четвертое место и не смогли пробиться в плей-офф.

«Чеховские медведи» на мажорной ноте завершили выступление в Лиге чемпионов. После победы дома над словацким «Татраном» они и на выезде сумели обыграть турецкий «Бешикташ». Свой бомбардирский талант продемонстрировал Сергей Марк Косоротов, забивший девять голов. В свои 19 лет он играет очень уверенно. С такими талантливыми игроками можно не сомневаться, что эта команда в скором времени достигнет высоких результатов и в Европе», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.