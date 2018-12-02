РИАМО - 2 дек. В подмосковном Видном и поселениях Ленинского района прошел парад Дедов Морозов, в нем приняли участие сотни местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«1 декабря сказочные персонажи прошли по центральным улицам Видного и поселений Ленинского района. Стать Дедом Морозом в этот день мог любой желающий. В самом мероприятии приняли участие сотни жителей, а кульминацией праздника стало зажжение огней на новогодних елках», - говорится в сообщении.

Подготовка к празднику в районе началась еще в сентябре. В район было куплено две новых ели. За неделю до парада, власти украшали улицы поселений и устанавливали новогодние елки. Главную районную елку, установленную МБУ «Дорсервис», привезли из Коломны. Ее высота составляет 18 метров, а макушка хвойной красавицы - 2 метра.

«Таких дерева всего два в Подмосковье. В этом году помимо самой елки, подсвечено еще и ограждение, что создает целостность картины в темное время суток», - поясняется в материале.

Всего в Видном украшено восемь елей, из них две живые. В поселениях Развилковское и Горки Ленинские по четыре. Одна новогодняя красавица установлена в Купеленке, две 12-метровые ели - в поселке Измайлово, девять живых деревьев и одна искусственная ель - в Молокове. В сельском поселении Володарского будет украшено шесть елей.

Кроме того, в районе устанавливаются новогодние фигуры, светодиодные арки и декоративное освещение. У ЗАГСА молодоженов ждет сюрприз - ледяное сердце с подсветкой.

Подготовка к Новому году еще продолжается. Планируется закупить новые украшения в виде матрешек и самоваров, а для сквера на пересечении улиц Советской и Школьной украшения в виде цветов. В Молокове появятся фигуры оленей с санями, а в Развилке - светодиодный снеговик. Также будут установлена двухметровая светодиодная фигура оленя на круговом движении проспекта Ленинского Комсомола.