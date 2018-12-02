РИАМО - 2 дек. Во дворе на востоке Москвы автомобиль сбил женщину и скрылся с места преступления, поисками автомобилиста занимается полиция, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 15:27 во дворе дома 54 по Новогиреевской улице во внутридворовой территории, водитель автомобиля наехал на женщину и скрылся с места ДТП», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что женщина отказалась от госпитализации, поисками водителя занимается полиция.

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