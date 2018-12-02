РИАМО - 2 дек. Спортсмен из Подмосковья Семен Павличенко в составе сборной России победил на втором этапе Кубка мира по санному спорту, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

1-2 декабря в канадском Уистлере проходил второй этап Кубка мира по санному спорту. Сборная России выиграла эстафету во второй день соревнований.

«Сборная России показала результат 2 минуты 4,124 секунды. Серебряный призер сборная Германии уступила 0,090 секунды. На третью ступеньку пьедестала поднялись канадцы, отставшие на 0,289 секунды», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Павличенко – выдающийся спортсмен. В 2015 году он завоевал первую и пока единственную золотую медаль на чемпионатах мира в истории российского санного спорта.

«На этот раз он помог победить российской команде в эстафете. Присутствие такого опытного саночника в составе делает всю нашу сборную сильнее. При этом подмосковному спортсмену всего 27 лет – самый расцвет карьеры. Семен способен обновить еще не один рекорд», - отметил министр.