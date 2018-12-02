РИАМО - 2 дек. Игроки сборной России по футболу отметили, что группа I очень интересна по составу и назвали команду Бельгии фаворитом, сообщается в Twitter-аккаунте российской сборной.

Российская сборная по футболу сыграет в группе I на отборочном турнире Евро-2020. Российские футболисты встретятся с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

«Группа очень тяжелая. Бельгия – жесткий фаворит группы, она одна из лучших сборных в мире наряду с Францией, Испанией. Шотландцы очень неприятные, особенно дома. Кипр также домашняя команда, может попортить нервы любому. Казахстан порой ловит соперников на своем поле. Единственное, мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда. В общем, группа непростая. Будем сражаться за путевку», - сказал капитан команды Артем Дзюба.

Полузащитник команды Александр Ерохин уточнил, что Бельгия - одна из ведущих сборных мира, на данный момент они на первом месте в рейтинге ФИФА.

«В их лице нам достался один из самых сложных соперников. Шотландия - также очень неуступчивая команда. Важно сконцентрировано подойти к матчам с Кипром, Казахстаном и Сан-Марино», - добавил Ерохин.

Полузащитник Роман Зобнин отметил, что команду нужно на каждого настраиваться по-максимуму, выходить и выкладываться на 100%. Проходных матчей не будет ни с одной сборной. Прежде всего, нужно обращать внимание на себя, свою игру.

«Группа интересная. Думаю, борьба за две путевки будет вестись между Бельгией, Шотландией и нами, но и три другие команды могут преподнести сюрприз. Бельгийцы - фавориты, но легко им точно не будет», - подчеркнул полузащитник Руслан Камболов.