РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В поселении Красково подмосковных Люберец в преддверии Дня инвалида прошел концерт, детям с ограниченными возможностями вручили сладкие подарки, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Сегодня в Красковском культурном центре состоялся концерт, посвященный Дню инвалида. В этот день для сильных духом людей выступили коллективы культурного центра. Зампредседателя совета депутатов Люберец Дмитрий Лактионов и депутат Мария Фомичева предоставили для членов общества инвалидов сладкие подарки», - говорится в сообщении.

Международный день инвалидов отмечается 3 декабря ежегодно с 1992 года. Генеральная Ассамблея ООН призывает государства члены ООН проводить в этот день мероприятия, направленные на интеграцию инвалидов в жизнь общества.