РИАМО - 2 дек. Глава Ленинского района, секретарь местного политсовета «Единой России» Валерий Венцель поздравил сторонников и единомышленников с 17-летием партии и отметил, что ее работа всегда строится вокруг жизненных вопросов гражданин страны, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Уважаемые сторонники и единомышленники! Традиционно в начале декабря мы отмечаем день рождения «Единой России». В этом году партии исполняется 17 лет. За это время проделана очень большая работа, правильная и, безусловно, полезная», - сказал Венцель.

Он отметил, что у партии были периоды высокого рейтинга и его снижения, однако решения партии принимались в интересах страны и ее граждан.

«В общей работе не было и никогда не будет каких‑то интересных или неинтересных, важных или второстепенных тем. Работа партии всегда строится вокруг жизненных вопросов гражданин нашей страны: от вопросов внешней политики, безопасности и обороны до ЖКХ, здравоохранения, образования и социальных вопросов в целом – все важно», - отметил глава района.

Он подчеркнул, что в этой работе партия хочет найти сторонников и объединить их задачей созидания, развития нашей экономики, социальной сферы, приносить пользу людям в самом широком смысле этого слова.