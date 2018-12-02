РИАМО - 2 дек. В районе столичного аэропорта «Внуково» идет снег, воздушная гавань работает в штатном режиме в непогоду, сообщается в Twitter-аккаунте аэропорта.

«Видимость на аэродроме «Внуково» составляет более 10 тысяч метров, нижний край облачности — 340 метров. Идет слабый снег. Обеспечивается хороший коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой — 0,42. Аэропорт работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снега и гололедицы в Москве в воскресенье. В течение дня на территории Москвы выпадет два миллиметра осадков и четыре миллиметра выпадет в Подмосковье.