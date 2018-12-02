РИАМО - 2 дек. В Москве дежурят три санитарных вертолета Московского авиацентра, с начала 2018 года они помогли почти 500 людям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Развиваем санавиацию. Вертолеты вылетают, когда счет идет на минуты: на ДТП, для спасения людей с инсультом или инфарктом. В столице круглосуточно дежурят три санитарных вертолета, идет подготовка еще шести пилотов. С начала года экипажи Московского авиацентра оказали помощь 492 людям», - написал Собянин в Twitter.

Также в планах ввести на территории столицы ночное патрулирование вертолетов санитарной авиации, они будут дежурить круглосуточно. Для вступления в состав ночного экипажа будут проводиться экзамены.