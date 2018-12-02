РИАМО – 2 дек. Министр спорта России Павел Колобков заявил, что его ведомство не оказывает фигуристке Евгении Медведевой материальной поддержки, сообщает Газета.ru.

Решение Медведевой переехать в Канаду весной 2018 года всколыхнуло общественность не только из-за холодного расставания с тренером Этери Тутберидзе, но и по более приземленным причинам: многие задавались вопросом, кто будет оплачивать дорогостоящие занятия у нового наставника спортсменки Брайана Орсера. Помимо самих тренировок, спортсменка снимает квартиру и должна на что-то жить.

«Министр спорта России Павел Колобков заявил, что фигуристка Евгения Медведева не получает никакой финансовой поддержки от его ведомства и подчеркнул, что отъезд в Канаду - это «исключительно выбор спортсменки», - говорится в сообщении.

Одна часть фанатов российской спортсменки обрадовалась тому, что теперь налогоплательщики не смогут предъявить претензий фигуристке, а другая возмутилась отсутствием материальной помощи двукратному серебряному призеру Олимпиады-2018.

Медведева вряд ли останется совсем без финансовой поддержки с родины. Ей как члену сборной России приходит определенная сумма от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Президент организации Александр Горшков еще до начала сезона-2018/19 неоднократно подтверждал, что вопрос финансирования Медведевой будет рассмотрен, как только спортсменка предоставит свой индивидуальный план работы. Очевидно, что план составлен уже давно.