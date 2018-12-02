РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Освещение восстановили у подъезда одного из домов на улице Филиппова в подмосковном Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправность электрооборудования в местах общего пользования в доме №4 по улице Филиппова. Она отметила, что освещение отсутствует перед подъездом №3.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу восстановления освещения входной группы в многоквартирном доме по адресу: улица Филиппова, дом 4, и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по устранению выявленных нарушений выполнены», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток.