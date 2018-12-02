РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Хоккейный клуб «Королев» из подмосковного Королева одержал победу над командой «Загорск» из Сергиева Посада, матч в рамках Ночной хоккейной лиги закончился со счетом 10:3, сообщается в Instagram-аккаунте ХК «Королев».

Команда из Королева сыграла с сергиево-посадской командой шестой матч в рамках Ночной хоккейной лиги, игра прошла 1 декабря в Королеве.

«1 декабря, во всероссийский день хоккея, состоялся матч Ночной хоккейной лиги среди команд ХК «Загорск» и ХК «Королев», где мы одержали уверенную победу со счетом 3:10», – говорится в сообщении.

Первый матч в Ночной хоккейной лиге команда из Королева сыграла 21 октября.

Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года по инициативе президента России. Первоначально лига задумывалась как объединение спортсменов-любителей старше 40 лет, играющих в хоккей в свободное от работы время. В настоящее время возраст, состав и география участников значительно расширились, появились женские и молодежные команды.