РИАМО - 2 дек. На фитосанитарном контрольном посту в подмосковном Краснознаменске в срезах гипсофилы из Италии выявили карантинный для РФ объект – цветочный трипс, зараженные цветы уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Специалисты управления на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ОСТ-Терминал» при досмотре срезов гипсофилы в количестве 425 штук происхождением Италия 25 ноября 2018 года выявили карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.