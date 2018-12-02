РИАМО - 2 дек. Грабитель проник в частный дом в поселке Крекшино новой Москвы и вынес оттуда украшения, часы и фотоаппарат на общую сумму около 1,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

По его словам, 30 ноября в 11:05 в службу «02» от неработающей женщины поступило сообщение о краже из ее дома по адресу: Москва, поселение Марушкинское, поселение Крекшино, улица Перспективная.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 11:00 28 ноября до 11:00 30 ноября неизвестный путем отжатия пластикового окна на первом этаже проник в двухэтажный кирпичный дом по указанному адресу, где совершил кражу принадлежащих заявительнице ювелирных изделий, наручных часов и фотоаппарата, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».