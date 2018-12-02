РИАМО - 2 дек. Снегопад, пришедший в Московский регион, не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования, поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снега. Мероприятия по ликвидации последствий снегопада проходят штатно, в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении.

Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

«Московская железная дорога призывает пешеходов и автомобилистов неукоснительно соблюдать правила, касающиеся как перехода путей, так и пересечения железнодорожных переездов», - заключается в материале.