РИАМО – 2 дек. Полиция в Зеленограде разыскивает мужчину, который приставал к девочкам на улицах, об этих случаях сообщили две семьи, сообщает РЕН ТВ.

Оба случая произошли 1 декабря.

«По словам матери первой пострадавшей, мужчина подошел к ее дочери, предлагал пойти с ним и тянул ее за руку. Отец другой девочки, ученицы шестого класса, рассказал, что неизвестный трогал грудь его дочери через куртку», - говорится в сообщении.

Причем, оба ребенка описали мужчину - худощавого телосложения, среднего роста, восточной внешности. Он был одет в темную куртку с капюшоном и джинсы. Обстоятельства выясняются.

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